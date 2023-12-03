Perindo Gelar Pemuda Menguji Capres, Fasilitasi Jubir Muda Adu Gagasan

JAKARTA - Partai Perindo, partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera menggelar acara Pemuda Menguji Capres Vol 1.

Diselenggarakan pada Minggu (3/12/2023), acara dengan tajuk "Debat Jubir Muda: Dianggap Apa Orang Muda di Mata Capres-Cawapres?" itu memfasilitasi para Juru Bicara (Jubir) dari masing-masing pasangan calon yang bertarung menyampaikan gagasannya.

Sekjen Pemuda Perindo, Diska Resha Putra, menyebut dengan acara Pemuda Menguji Capres Vol.1 ini, masyarakat khususnya dari kalangan muda dapat teredukasi dan tahu tentang visi misi para Capres ke depan.

Acara diharapkan dapat menarik minat masyarakat muda dalam berperan aktif di ranah politik. Hal itu mengingat pemilihan presiden sangat penting karena akan menentukan masa depan Indonesia selama lima tahun kedepan.

"Acara hari ini bukan hanya debat tapi kita diskusi. Kita sebagai fasilitator untuk para jubir muda. Karena kita ketahui banyak jubir-jubir para capres ini anak muda jadi kita fasilitasi mereka untuk menyampaikan gagasan dan visi misi mereka," kata Diska.

BACA JUGA: Perindo Gelar Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Taman Cibodas Tangerang

"Jangan sampai kaum muda lupa dan tidak fokus dengan gagasan para pasangan calon karena mereka-mereka inilah yang menjadi penerus lima tahun kedepan. Jangan sampai kita hanya menonton tapi juga harus sebagai aktor penrus bangsa," lanjutnya.