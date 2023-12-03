Sekjen Pemuda Perindo Minta Anak Muda Jangan Golput pada Pemilu 2024

JAKARTA - Sekjen Pemuda Perindo, Diska Resha Putra, menyebut peran anak muda sangat penting dalam memajukan bangsa. Ia menyebut jangan sampai anak muda hanya menonton politik, tapi harus menjadi aktor yang turut bergerak aktif.

Menurutnya, anak muda harus punya sikap dalam menentukan pilihannya. Mereka juga diminta mengetahui visi dan misi serta gagasan dari pasangan calon yang akan bertanggung di Pemilihan Presiden 2024. Hal itu karena pilihannya dapat menentukan masa depan Indonesia.

"Jangan sampai kita sebagai anak muda hanya menonton, tapi juga harus sebagai aktor juga penerus bangsa. Jangan sampai melewati itu. Jangan sampai Pilpres kita golput," ucap Diska dalam acara Pemuda Menguji Capres Vol 1, Minggu (3/12/2023).

Dalam mewadahi anak muda turut aktif menentukan pilihannya, Partai Perindo, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo menggelar acara debat bertajuk "Debat Jubir Muda: Dianggap Apa Orang Muda di Mata Capres-Cawapres?".

Acara itu memfasilitasi para juru bicara (jubir) dari masing-masing pasangan calon yang bertarung menyampaikan gagasannya. Dengan acara ini, masyarakat khususnya dari kalangan muda dapat teredukasi dan tahu tentang visi misi para capres ke depan.

Acara diharapkan dapat menarik minat masyarakat muda dalam berperan aktif di ranah politik, mengingat pemilihan presiden sangat penting karena akan menentukan masa depan Indonesia selama 5 tahun ke depan.

