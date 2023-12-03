Jubir Ganjar-Mahfud Sebut Anak Muda Punya Peran Penting Wujudkan Indonesia Emas

JAKARTA - Juru bicara muda pasangan calon Ganjar-Mahfud, Michael Sianipar mengatakan, anak muda memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia emas. Hal itu mengingat banyak peristiwa besar yang diukir anak muda.

Menurut Michael yang juga merupakan Ketua Umum Pemuda Perindo itu, peran anak muda tidak pernah lepas dari momen-momen bersejarah di Indonesia. Melihat fakta tersebut, anak muda sangat dibutuhkan dalam memajukan Indonesia.

"Peran anak muda sangat penting. Dalam sejarah Indonesia selalu diukir oleh para pemuda. Kalau kita mau mewujudkan Indonesia emas, tidak cukup hanya seorang Presiden dan Wakil Presiden, tapi juga peran banyak pihak termasuk anak muda," kata Michael dalam acara Pemuda Menguji Capres Vol 1, Minggu (3/12/2023).

BACA JUGA: Perindo Gelar Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Taman Cibodas Tangerang

"Pak Ganjar selalu bilang bahwa pemilu ini bukan soal Ganjar dan Mahfud, tapi soal bangsa Indonesia. Yang bisa mewujudkan Indonesia emas itu generasi emas. Itulah generasi pemuda yang ada sekarang, yang akan menjadi pemimpin ke depan. Itu yang jadi fokus utama Pak Ganjar dan Pak Mahfud," tuturnya.

Hal senada disampaikan Sekjen Pemuda Perindo, Diska Resha Putra. Ia menyebut peran anak muda sangat penting dalam memajukan bangsa dan mewanti jangan sampai anak muda hanya menonton politik tapi juga harus menjadi aktor yang turut bergerak aktif.