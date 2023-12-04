Abuya Muhtadi Dukung Ganjar-Mahfud, Yenny Optimis Dulang Banyak Suara di Banten

JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Roudotul Ulum Cidahu, Pandeglang, KH Ahmad Muhtadi bin Dimyathi Al-Bantani atau yang akrab disapa Abuya Muhtadi resmi memberikan dukungan kepada capres-cawapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024.

Hal itu setelah ulama kharismatik tersebut mengunjungi Gedung TPN MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023) malam.

Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid menyatakan dukungan dari Abuya Muhtadi memberikan rasa optimis pihaknya akan banyak mendulang suara yang banyak di Banten.

"Kami dari TPN tentu sangat bergembira sekali mendapatkan dukungan dari Majelis yang dipimpin Buya Muhtadi," kata Yenny di lokasi.

"Dan sekarang kami optimis bahwa di Banten kami bisa meraih banyak suara," sambungnya.

Yenny menyebutkan, sebelum ada dukungan tersebut, secara hitung-hitungan timnya Banten menjadi salah satu daerah yang tidak dijagokan untuk mendapat perolehan suara banyak.