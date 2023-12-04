Jubir Muda Ganjar-Mahfud Singgung Pentingnya Berproses untuk Menjadi Pemimpin

JAKARTA - Juru bicara muda pasangan calon Ganjar-Mahfud, Michael Sianipar menyebut seorang pemimpin yang baik tidak boleh instan dalam mengemban jabatan. Menurutnya, pemimpin harus terlebih dahulu melewati proses panjang.

Dalam acara Pemuda Menguji Capres Vol.1 bertajuk "Debat Jubir Muda: Dianggap Apa Orang Muda di Mata Capres-Cawapres?" pada Minggu (3/12/2023), Michael menilai perolehan posisi secara tiba-tiba dapat merusak moral bangsa.

Ia menyebut seorang pemimpin harus punya rekam jejak yang baik dengan proses yang matang, bukan begitu saja meraih posisi strategis karena jalur kedekatan agar demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan baik.

"Ganjar dan Mahfud bukan ketua partai, bukan juga anak Presiden tapi karena hasil kerja mereka bisa di posisi sekarang ini. Integritas mereka bisa diukur karena proses yang panjang, tidak secara tiba-tiba," ungkap Michael.

Michael mengungkap bahwa Ganjar dan Mahfud merupakan anak-anak terbaik bangsa yang berproses dan selalu menghargai proses. Ia berpendapat apa yang dilalui pasangan calon nomor urut 3 itu bisa dicontoh generasi muda.

"Mereka adalah anak-anak terbaik bangsa yang berprosesor. Pemuda pemudi Indonesia harus belajar dengan contoh yang baik. Kalau lihat contoh buruk, akan merusak moral. Kita gak bisa membangun demokrasi kalau orde baru saja kita lupa," tutup Michael.

(Awaludin)