Siti Atikoh Safari Politik ke Jabar-Jateng, Bakal Gali Potensi Pengembangan Ekonomi

JAKARTA - Istri Calon Presiden RI nomor urut tiga Ganjar Pranowo, yakni Siti Atiqoh Supriyanti, melakukan safari ke sejumlah titik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Atiqoh dan rombongan berangkat dari Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Rangkaian safari itu akan dimulai di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Pondok Pesantren Gelar Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.

Safari Politik Siti Atiqoh Ganjar Pranowo bukan sekedar silaturahmi dan tinggal bersama rakyat, namun sekaligus upaya menggali potensi wilayah yang hendak didatangi. Semuanya akan disampaikan Atiqoh kepada Sang Belahan Jiwa, Ganjar Pranowo, secara langsung.

Hal itu diungkap Istri Calon Presiden RI nomor urut tiga Ganjar Pranowo, yakni Siti Atiqoh Supriyanti, kepada wartawan sebelum berangkat untuk melakukan safari.

Atiqoh menjelaskan, bahwa kegiatan yang dilakukannya ini bukan sekedar silaturahmi biasa. Namun sekalian juga untuk menggali potensi wilayah setempat, misalnya potensi desa wisata hingga hasil kuliner setempat.

"Kalau untuk ke Jawa Barat ini ada beberapa titik yang pertama Cianjur, nanti kita mau sowan ya ke pesantren. Kemudian juga bertemu dengan UMKM, dan kita juga akan melihat sekaligus menggali potensi yang ada di sana seperti mungkin desa wisatanya, kulinernya,” kata Atiqoh.

Ia mengatakan dirinya juga akan banyak mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat yang ditemui secara langsung di tempat-tempat umum seperti pasar.

Atiqoh menjelaskan mengapa memilih Jabar sebagai titik awal untuk melakukan safari. Menurutnya, Jabar dipilih karena letak geografisnya dekat dengan DKI Jakarta.

"Karena lokasinya kan aksesibilitasnya paling dekat dari Jakarta, jadi memulainya dari Jawa Barat, baru Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Ya karena paling deket aja dulu," tuturnya.