Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siti Atikoh Safari Politik ke Jabar-Jateng, Bakal Gali Potensi Pengembangan Ekonomi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |09:17 WIB
Siti Atikoh Safari Politik ke Jabar-Jateng, Bakal Gali Potensi Pengembangan Ekonomi
Siti Atikoh (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Istri Calon Presiden RI nomor urut tiga Ganjar Pranowo, yakni Siti Atiqoh Supriyanti, melakukan safari ke sejumlah titik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Atiqoh dan rombongan berangkat dari Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Rangkaian safari itu akan dimulai di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Pondok Pesantren Gelar Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.

Safari Politik Siti Atiqoh Ganjar Pranowo bukan sekedar silaturahmi dan tinggal bersama rakyat, namun sekaligus upaya menggali potensi wilayah yang hendak didatangi. Semuanya akan disampaikan Atiqoh kepada Sang Belahan Jiwa, Ganjar Pranowo, secara langsung.

Hal itu diungkap Istri Calon Presiden RI nomor urut tiga Ganjar Pranowo, yakni Siti Atiqoh Supriyanti, kepada wartawan sebelum berangkat untuk melakukan safari.

Atiqoh menjelaskan, bahwa kegiatan yang dilakukannya ini bukan sekedar silaturahmi biasa. Namun sekalian juga untuk menggali potensi wilayah setempat, misalnya potensi desa wisata hingga hasil kuliner setempat.

"Kalau untuk ke Jawa Barat ini ada beberapa titik yang pertama Cianjur, nanti kita mau sowan ya ke pesantren. Kemudian juga bertemu dengan UMKM, dan kita juga akan melihat sekaligus menggali potensi yang ada di sana seperti mungkin desa wisatanya, kulinernya,” kata Atiqoh.

Ia mengatakan dirinya juga akan banyak mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat yang ditemui secara langsung di tempat-tempat umum seperti pasar.

Atiqoh menjelaskan mengapa memilih Jabar sebagai titik awal untuk melakukan safari. Menurutnya, Jabar dipilih karena letak geografisnya dekat dengan DKI Jakarta.

"Karena lokasinya kan aksesibilitasnya paling dekat dari Jakarta, jadi memulainya dari Jawa Barat, baru Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Ya karena paling deket aja dulu," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement