HOME NEWS NASIONAL

Siti Atikoh Ganjar Mulai Safari Keliling Jabar-Jateng Jemput Aspirasi Warga

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |09:39 WIB
Siti Atikoh safari politik (Foto: MPI)



 

JAKARTA - Istri calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti memulai safari politik keliling Jabar-Jateng. Safari politik dilakukan untuk bertemu langsung dengan rakyat sekaligus menjadi jembatan aspirasi.

Dalam safari politik perdananya, Atiqoh bertemu dengan masyarakat dan sowan ke sejumlah Pondok Pesantren di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Dimulai Senin (4/12/2023) dan dijadwalkan hingga 7 Desember 2023.

Keberangkatan tersebut dilepas langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, bersama Sekretaris TPN Hasto Kristiyanto. Rombongan Atiqoh yang disertai dengan wartawan, berangkat dari Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta.

Siti Atiqoh didampingi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Wiryanti Sukamdani, saat safari politik berkeliling ke Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Sebelum melepas kegiatan, Arsjad menyampaikan bahwa kegiatan safari politik Siti Atiqoh merupakan salah satu program dari TPN.

Arsjad menyebut, Siti Atiqoh ingin mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat. Di mana, inti kegiatan safari politik ini nantinya akan menjadi masukan pada Ganjar Pranowo.

"Bu Siti Atiqoh bagian dari keluarga Mas Ganjar yang ingin juga mendengar dari rakyat. Supaya nanti aspirasi masukan dari rakyat itu bisa masuk langsung ke Mas Ganjar," kata Arsjad kepada wartawan di Gedung High End.

Arsjad menambahkan, bahwa saat ini telah memasuki masa kampanye Pilpres 2024. Artinya, seluruh gerak Capres-Cawapres, keluarga, partai politik, TPN bersama relawan, akan terus ke bawah, mendengarkan aspirasi rakyat.

