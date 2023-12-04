Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamenkumham Tiba di Gedung KPK, Bakal Diperiksa soal Dugaan Suap dan Gratifikasi

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |10:14 WIB
Wamenkumham Tiba di Gedung KPK, Bakal Diperiksa soal Dugaan Suap dan Gratifikasi
Wamenkumham Omar Sharif tiba di Gedung KPK (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12/2023).

Diketahui, Eddy yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi akan menjalankan pemeriksaan dengan kapasitasnya sebagai saksi dari tersangka lain.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Eddy tiba di Gedung KPK pukul 09.40. Ia nampak berjalan kaki dari depan gerbang. Kedatangannya pun langsung disambut awak media.

Terlihat, Eddy mengenakan baju merah dan celana hitam, tidak lupa ciri khasnya yakni meletakkan kacamata di atas kepalanya.

Eddy juga terus memperlihatkan senyum, dan mengaku siap menjalani pemeriksaan hari.

"Alhamdulillah saya selalu siap," kata Eddy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement