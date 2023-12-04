Wamenkumham Tiba di Gedung KPK, Bakal Diperiksa soal Dugaan Suap dan Gratifikasi

Wamenkumham Omar Sharif tiba di Gedung KPK (Foto: MPI)

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12/2023).

Diketahui, Eddy yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi akan menjalankan pemeriksaan dengan kapasitasnya sebagai saksi dari tersangka lain.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Eddy tiba di Gedung KPK pukul 09.40. Ia nampak berjalan kaki dari depan gerbang. Kedatangannya pun langsung disambut awak media.

Terlihat, Eddy mengenakan baju merah dan celana hitam, tidak lupa ciri khasnya yakni meletakkan kacamata di atas kepalanya.

Eddy juga terus memperlihatkan senyum, dan mengaku siap menjalani pemeriksaan hari.

"Alhamdulillah saya selalu siap," kata Eddy.