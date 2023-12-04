Panglima TNI dan Ratusan Pelayat di Mako Kopassus Sholati Jenazah Doni Monardo

JAKARTA - Jenazah Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo disholati dalam acara persemayaman di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, pukul 09.56 WIB, sholat jenazah dilakukan oleh para pelayat yang hadir terlibat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, hingga Mantan Kepala BIN Hendropriyono ikut mensholati jenazah Doni Monardo.

Sebelumnya, jenazah Doni Monardo tiba di Markas Komando (Mako) Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, jenazah Doni Monardo tiba di Balai Komando, Mako Kopassus pada pukul 09.22 WIB, kedatangan jenazah disambut iringan isak tangis dari keluarga dan kerabat dari mantan Kepala Satgas Covid-19 itu.

Sebelum dibawa ke Mako Kopassus, Jenazah Doni dibawa dari rumah duka yang terletak di Jalan Bukit Golf II, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan.

Sebagai informasi, Doni Monardo meninggal dunia Minggu (3/12/2023) sore ini pukul 17.35 WIB di RS Siloam Semanggi karena sakit yang dideritanya.