Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI dan Ratusan Pelayat di Mako Kopassus Sholati Jenazah Doni Monardo

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |10:20 WIB
Panglima TNI dan Ratusan Pelayat di Mako Kopassus Sholati Jenazah Doni Monardo
Sholat jenazah Doni Monardo. (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Jenazah Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo disholati dalam acara persemayaman di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, pukul 09.56 WIB, sholat jenazah dilakukan oleh para pelayat yang hadir terlibat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, hingga Mantan Kepala BIN Hendropriyono ikut mensholati jenazah Doni Monardo.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, jenazah Doni Monardo tiba di Markas Komando (Mako) Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Senin (4/12/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, jenazah Doni Monardo tiba di Balai Komando, Mako Kopassus pada pukul 09.22 WIB, kedatangan jenazah disambut iringan isak tangis dari keluarga dan kerabat dari mantan Kepala Satgas Covid-19 itu.

 BACA JUGA:

Sebelum dibawa ke Mako Kopassus, Jenazah Doni dibawa dari rumah duka yang terletak di Jalan Bukit Golf II, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan.

Sebagai informasi, Doni Monardo meninggal dunia Minggu (3/12/2023) sore ini pukul 17.35 WIB di RS Siloam Semanggi karena sakit yang dideritanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188730/skk_migas-Zf7S_large.jpg
Kronologi VP Sekretaris SKK Migas Meninggal, Tabrak Transjakarta saat Bersepeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183977/kaesang_pangarep-rBAS_large.jpg
Kaesang Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183975/wiranto-NizK_large.jpg
Cerita Duka Wiranto, Perjuangan Istri Melawan Sakit Sebelum Meninggal Dibawa ke Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183967/istri_wiranto_meninggal-ksge_large.jpg
Tiba di Rumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disholatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183963/istri_wiranto_meninggal-d751_large.jpg
Sejumlah Pejabat Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto, Ada Menkopolkam hingga Penasihat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183943/wiranto-hm3F_large.jpg
Istri Wiranto Akan Dimakamkan di Delingan Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement