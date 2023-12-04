Kisah Pakubuwono X, Sosok Pertama Asal Surakarta yang Punya Mobil di Indonesia

Ilustrasi untuk kisah Pakubuwono X yang pertama kali punya mobil di Indonesia (Foto: Louwmanmuseum)

JAKARTA- Inilah kisah Pakubuwono X, sosok pertama asal Surakarta yang punya mobil di Indonesia dan tersohor hingga kini. Pada zaman sekarang, keberadaan mobil tentu sudah menjadi barang yang umum.

Berbeda dengan beberapa abad yang lalu saat mobil baru ditemukan dan belum banyak diproduksi. Mobil tentunya menjadi barang mewah yang tidak semua orang bisa membelinya.

Menariknya, terdapat satu sosok pribumi yang tercatat sebagai orang pertama yang memiliki mobil di Indonesia. Ia adalah Pakubuwono X. Siapakah dia?

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/12/2023), Pakubuwono X merupakan raja Kasunanan Surakarta yang berkuasa antara 1893-1939. Pemilik nama asli Raden Mas Sayiddin Malikul Kusno ini lahir dari pasangan Pakubuwono IX dan Kanjeng Ratu Kustiyah pada 29 November 1866.

Sejak remaja, Pakubuwono X dikenal memiliki keterampilan orasi yang baik karena bisa menggunakan bahasa Melayu dengan begitu jelas. Ia mulai diberikan tugas untuk memangku jabatan di pengadilan kabupaten pada 1886.

Tidak lama kemudian, Pakubuwono IX meninggal pada 16 Maret 1893. Dengan meninggalnya sang raja, Pakubuwono X secara otomatis naik tahta menjadi raja untuk menggantikan sang ayah.

Selama Pakubuwono X berkuasa, Tanah Air sudah dalam kondisi tenang karena perlawanan terhadap Belanda secara fisik sudah cukup berkurang, namun mereka mengganti perlawanan dengan organisasi.

Terlepas dari itu, Pakubuwono X menjalani kehidupan yang benar-benar seperti raja, yakni penuh kemewahan, suka makan makanan enak, dan kerap berpakaian secara berlebihan.

Gaya hidup mewahnya tercemin dari keputusannya membeli sebuah mobil dan menjadikannya sebagai orang pertama di Indonesia yang memiliki kendaraan roda empat tersebut.

Dalam catatan sejarah, Pakubuwono X pertama kali membeli mobil bermerek Benz tipe Benz Phaeton pada 1894. Kala itu ia memesan mobil tersebut dari seorang masinis pabrik gula Probolinggo bernama John C Potter.