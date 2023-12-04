Doni Monardo Meninggal, Sejumlah Persiapan Pemakaman Dilakukan di TMP Kalibata

JAKARTA - Sejumlah persiapan dilakukan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan untuk menyambut jenazah Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo.

Pantauan MNC Portal di lokasi, sejumlah persiapan oleh TNI dan sejumlah orang berseragam BNPB. Sejumlah TNI dari satuan Kopassus melakukan beberapa baris berbaris untuk menyambut kedatangan jenazah yang dilepas dari Markas Komando (Mako) Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur.

Sementara untuk keranda jenazah sudah dipersiapkan di tengah halaman utama depan TMP Kalibata. Rencannya upacara pemakaman mantan Kepala Satgas Covid-19 itu akan dilakukan di halaman utama.

Hingga saat ini dari pantauan belum terlihat adanya pejabat pemerintahan yang telah hadir. Belum diketahui juga apakah Presiden RI Joko Widodo akan hadir langsung melepas Doni Monardo kw peristirahaman terakhir.

Peti jenazah berbalut bendera merah putih menyelimuti peti Doni yang diangkat olah para prajurit berbaret merah. Jenazah Doni sendiri akan dilepas secara militer di Mako Kopassus.

Doni Monardo akan dibawa Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata setelah dilepas secara militer, Jenazah akan di bawa ke untuk dikebumikan disana yang dipimpin oleh Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Jenazah Doni dibawa dari rumah duka yang terletak di Jalan Bukit Golf II, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan.