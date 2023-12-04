Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Doni Monardo Meninggal, Sejumlah Persiapan Pemakaman Dilakukan di TMP Kalibata

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |10:42 WIB
Doni Monardo Meninggal, Sejumlah Persiapan Pemakaman Dilakukan di TMP Kalibata
Persiapan pemakaman Doni Monardo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Sejumlah persiapan dilakukan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan untuk menyambut jenazah Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo.

Pantauan MNC Portal di lokasi, sejumlah persiapan oleh TNI dan sejumlah orang berseragam BNPB. Sejumlah TNI dari satuan Kopassus melakukan beberapa baris berbaris untuk menyambut kedatangan jenazah yang dilepas dari Markas Komando (Mako) Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur.

Sementara untuk keranda jenazah sudah dipersiapkan di tengah halaman utama depan TMP Kalibata. Rencannya upacara pemakaman mantan Kepala Satgas Covid-19 itu akan dilakukan di halaman utama.

Hingga saat ini dari pantauan belum terlihat adanya pejabat pemerintahan yang telah hadir. Belum diketahui juga apakah Presiden RI Joko Widodo akan hadir langsung melepas Doni Monardo kw peristirahaman terakhir.

Peti jenazah berbalut bendera merah putih menyelimuti peti Doni yang diangkat olah para prajurit berbaret merah. Jenazah Doni sendiri akan dilepas secara militer di Mako Kopassus.

Doni Monardo akan dibawa Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata setelah dilepas secara militer, Jenazah akan di bawa ke untuk dikebumikan disana yang dipimpin oleh Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Jenazah Doni dibawa dari rumah duka yang terletak di Jalan Bukit Golf II, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188730/skk_migas-Zf7S_large.jpg
Kronologi VP Sekretaris SKK Migas Meninggal, Tabrak Transjakarta saat Bersepeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183977/kaesang_pangarep-rBAS_large.jpg
Kaesang Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183975/wiranto-NizK_large.jpg
Cerita Duka Wiranto, Perjuangan Istri Melawan Sakit Sebelum Meninggal Dibawa ke Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183967/istri_wiranto_meninggal-ksge_large.jpg
Tiba di Rumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disholatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183963/istri_wiranto_meninggal-d751_large.jpg
Sejumlah Pejabat Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto, Ada Menkopolkam hingga Penasihat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183943/wiranto-hm3F_large.jpg
Istri Wiranto Akan Dimakamkan di Delingan Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement