HOME NEWS NASIONAL

Hatta Rajasa Ungkap Doni Monardo Sangat Peduli Lingkungan

Hambali , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |11:03 WIB
Hatta Rajasa Ungkap Doni Monardo Sangat Peduli Lingkungan
Hata Rajasa kenang Doni Monardo sebagai sosok pencinta lingkungan. (MPI/Hambali)
A
A
A

 

TANGERANG SELATAN - Mantan Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Radjasa sempat melepas keberangkatan mobil ambulans yang membawa peti jenazah almarhum Letjen TNI (Purn) Doni Monardo di rumah duka, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Senin (04/12/23).

Mengenakan kopiah hitam ciri khasnya, besan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menjelaskan tugas kemiliteran yang diemban Doni Monardo saat menjalani tugas sebagai salah satu Komandan Paspampres.

"Saya mengenal almarhum sama-sama ketika bertugas. Almarhum menjadi Danru A Paspampres, saya waktu itu di Setneg, dan sering bersama-sama," tuturnya.

Di samping dunia kemiliteran, Hatta mengungkap, almarhum Doni Monardo begitu peduli pada penghijauan lingkungan. Bahkan dia menyebut, banyak bandara atau pangkalan militer yang tak luput dari perhatiannya.

"Almarhum tidak saja menekuni dunia kemiliteran, namun juga almarhum dikenal sangat aktif di dalam dunia lingkungan," katanya.

"Hampir semua bandara di tanah air ada tangan-tangan almarhum menanam trembesi di sana, penghijauan penghijauan. Hampir semua pangkalan-pangkalan tidak lepas dari tangan almarhum untuk menghijaukannya. Beliau juga ketika menjadi Pangdam Siliwangi, kita kenal aktif sekali merehabilitasi Sungai Citarum," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
