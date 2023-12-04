Jokowi Bantah Janjikan Cak Imin Kursi Menhan: Enggak Ada Itu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mengatakan pernah dijanjikan mendapat kursi Menteri Pertahanan (Menhan).

Jokowi menjelaskan penunjukkan menteri adalah hak prerogatif presiden. Jokowi mengaku tidak ada ada penjatahan untuk kursi-kursi menteri pada kabinenya.

"Kementerian, menteri, itu hak prerogatif presiden, enggak ada jatah-jatah seperti itu ya enggak ada," kata Jokowi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Untuk diketahui, sebelumnya Cak Imin sempat mengungkap posisi Menhan di Kabinet Indonesia Maju awalnya dijanjikan untuk dirinya, bukan kepada Prabowo Subianto yang sekarang menjabat.

Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat menanggapi Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto mempertanyakan narasi perubahan yang dibawa PKB dan koalisinya di Pilpres 2024.

"Tiba-tiba dia (PAN) masuk koalisi Jokowi, dapat menteri satu, lumayanlah, enggak ada hujan, enggak ada angin. Saya hanya ingin sampaikan, termasuk Pak Prabowo, tiba-tiba jadi menteri. Aslinya Menhan itu saya sebetulnya, janjinya begitu," kata Cak Imin.

