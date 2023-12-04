Wamenkumham Siap Jalani Pemeriksaan KPK Terkait Dugaan Suap

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej mengaku siap menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Hal tersebut ia ungkapkan saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Eddy tiba di Gedung KPK sekira pukul 09.40 WIB dengan menggunakan baju merah dan celana hitam. Ia tampak berjalan dari depan gerbang dan menghampiri awak media.

"Alhamdulillah saya selalu siap," kata Eddy.

"Saya masuk dulu yah," sambungnya.