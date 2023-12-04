Ketum Ganjarist Kris Tjantra : Ganjar Itu Nasionalis dan Patuh Konstitusi!

JAKARTA - Ketua Umum Ganjarist, salah satu relawan pendukung Ganjar Pranowo, Kris Tjantra, menilai kritikan Agus Zaini yang dialamatkan ke Ganjar Pranowo sebagai dalang terkait gagalnya Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia U-20 adalah tulisan dari orang yang sedang berkhayal.

"AZ menulis opini layaknya orang sedang mengkhayal di atas tempat tidur, dan berharap apa yang dikhayalkan akan muncul dalam mimpinya. Opini yang disampaikan, atau lebih tepat disebut asumsi, penuh imajinasi seperti dongeng yang asik untuk pengantar tidur," ujar Kris Tjantra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Menurutnya, opini tersebut hanyalah hiburan yang layak dinikmati sendiri, tak ubahnya obrolan di warung kopi.

Kris Tjantra menilai, sebaiknya Agus Zaini perlu membaca lebih banyak literatur sehingga memiliki referensi yang cukup dan memahami secara mendalam terkait sebuah masalah.

"Dengan demikian apa yang disampaikan merupakan sebuah fakta yang didukung oleh data yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan hanya sekadar asumsi, rumor, dongeng, khayalan, apalagi mimpi," ujar Kris Tjantra.

Ia menambahkan, Agus Zaini dalam tulisannya mengatakan bahwa, penolakan Ganjar kepada tim Israel yang mengakibatkan batalnya penyelenggaraan piala dunia, dianalogikan sebagai bentuk perlawanan kepada Presiden Joko Widodo, adalah bentuk ketidakpahaman dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia sehingga dengan gamblang memframing Ganjar Pranowo sedang "melawan" Presiden Jokowi.

"Agus Zaini perlu memahami bahwa penolakan Ganjar itu bukan bentuk perlawanan kepada Presiden Jokowi. Tindakan yang diambil Ganjar adalah sepenuhnya karena memahami dan patuh kepada konstitusi. Sikap yang sudah sewajarnya ditunjukkan oleh seorang pemimpin," tegas Kris Tjantra.

"Bahwa FIFA sesunguhnya sudah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sebelum Ganjar bersuara, dengan mempertimbangkan berbagai analisis intelijen dan hankam. Sehingga sangat dangkal menilai suara Ganjar dapat membatalkan keputusan FIFA," tambahnya.