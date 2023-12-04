Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Doa Ganjar Pranowo Terkait Erupsi Gunung Marapi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |11:47 WIB
Doa Ganjar Pranowo Terkait Erupsi Gunung Marapi
Ganjar doakan warga di sekitar Gunung Marapi yang meletus (Foto: MPI)
A
A
A
 

PALU - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo turut mendoakan warga yang terimbas bencana erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat saat berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

"Ada saudara kita yang hari ini juga tertimpa bencana di Sumbar, letusan Gunung Marapi. Mari kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita di sana, dan akan makin banyak orang menolong seperti kita sedang susah," kata Ganjar saat bertemu relawan, caleg partai pengusung hingga TPD Ganjar-Mahfud Sulteng, di Sriti, Kota Palu, Sulteng, Senin (4/12/2023).

Ganjar dan peserta lainnya turut melayangkan doa kepada warga yang terimbas erupsi Gunung Marapi. Ia merasa, selalu ada hikmah di balik bencana.

"Indonesia ini daerah yang punya potensi besar bencana di mana-mana. Tetapi pada saat yang sama, Allah tuhan kasih rezeki buat bumi pertiwi sebuah daerah yang indah, dengan kesuburan yang tinggi, dan potensi yang sangat besar sekali," tutur Ganjar.

"Inilah yang penting secara politik untuk bisa kita konsolidasikan, kita olah, kita kelola, untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Itu yang paling penting," tandasnya.

Diketahui, Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 47 pendaki terdampak erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada Minggu 3 Desember 2023.

