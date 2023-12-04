Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Upacara Pemakaman Jenazah Doni Monardo Berlangsung Khidmat

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |11:56 WIB
Upacara Pemakaman Jenazah Doni Monardo Berlangsung Khidmat
Pemakaman Doni Monardo. (Foto: Irfan Maruf)
JAKARTA - Pelaksanaan upacara pemakaman mendiang Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI (Purn) Doni Monardo di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan berlangsung khidmat.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin langsung proses pemakaman jenazah almarhum Doni Monardo di TMP Kalibata.

 BACA JUGA:

Pantauan di lokasi, Jenazah tiba di TMP Kalibata sekitar pukul 11.00 WIB. Para petugas upacara dari personel TNI berbaris dilengkapi dengan tim drum band. Kemudian setelah tiba hadapan liang lahat, dilakukan upacara penghormatan terakhir. 

Tembakan salvo juga mengiringi proses peristirahatan terakhir Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tahun 2014-2015. 

Sementara, para hadirin baik dari pihak keluarga, kerabat dan satuan TNI AD hingga masyarakat umum tampak khidmat mengikuti upacara pemakaman jenazah almarhum Doni Monardo.

BACA JUGA:

Panglima TNI dan Ratusan Pelayat di Mako Kopassus Sholati Jenazah Doni Monardo 

Turut hadir dalam prosesi pemakaman jenazah almarhum Doni Monardo antara lain, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Mantan Panglima TNI Laksamana TNI (purn) Yudo Margono beserta sang istri AKBP Veronica Yulis Prihayati. 

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Arif Rahman. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini.

