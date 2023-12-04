Serap Aspirasi Pemuda Terkait Lapangan Pekerjaan di Palu, Ganjar: Pendidikan dan Keterampilan Harus Cukup

PALU – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menerima aspirasi soal anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, meskipun sumber banyak perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam (SDA) di daerah Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menurutnya, hal itu bisa diatasi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, Ganjar berkomitmen untuk mendorong peningkatan SDM dalam visi-misinya sebagai capres dalam Pilpres 2024.

"Tadi dikatakan 'Oh di Sulteng banyak sekali pertambangan tapi tidak bisa bekerja'. Satu, kamu harus meyakinkan bahwa kamulah orang yang bisa mengisi itu. Artinya pendidikan dan keterampilan harus cukup," ucap Ganjar seusai dialog dengan pemuda Sulteng di cafe Tanaris, Kota Palu, Senin (4/12/2023).

Ganjar menyakini potensi besar pemuda Sulteng untuk menjadi tulang punggung pembangunan di daerahnya sendiri, terlebih Sulteng memiliki SDA yang melimpah.

Untuk mencapai hal itu, Ganjar menekankan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas perlu disiapkan sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal, sehingga bisa menjadikan pemuda sebagai tuan rumah di negerinya sendiri.