Hampir 6 Jam Diperiksa KPK, Wamenkumham Eddy Hiariej Bungkam

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej telah selesai diperiksa KPK sebagai saksi dari tersangka lain dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Senin (4/12/2023), Eddy Hiariej terlihat keluar pukul 16.14 WIB. Ia telah diperiksa hampir enam jam yang dimulai pukul 09.40 WIB.

Tidak ada pernyataan apapun yang disampaikan Eddy Hiariej terkait proses pemeriksaan yang dijalaninya bersama penyidik lembaga antirasuah tersebut. Ia lebih memilih bungkam dan pergi dari awak media yang sedianya sudah menunggu.