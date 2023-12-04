Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hampir 6 Jam Diperiksa KPK, Wamenkumham Eddy Hiariej Bungkam

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |16:49 WIB
Hampir 6 Jam Diperiksa KPK, Wamenkumham Eddy Hiariej Bungkam
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej rampung diperiksa KPK terkait dugaan suap. (MPI/Riyan Rizki)
JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej telah selesai diperiksa KPK sebagai saksi dari tersangka lain dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Senin (4/12/2023), Eddy Hiariej terlihat keluar pukul 16.14 WIB. Ia telah diperiksa hampir enam jam yang dimulai pukul 09.40 WIB.

Tidak ada pernyataan apapun yang disampaikan Eddy Hiariej terkait proses pemeriksaan yang dijalaninya bersama penyidik lembaga antirasuah tersebut. Ia lebih memilih bungkam dan pergi dari awak media yang sedianya sudah menunggu.

Halaman:
1 2
      
