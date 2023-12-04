Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tak Persoalkan Debat Cawapres Digelar Perorangan atau Bareng Capres, Mahfud: Sama Aja

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |16:55 WIB
Mahfud MD/Foto: MPI
JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo, Mahfud MD menyatakan siap untuk mengikuti tahapan debat calon wakil presiden (Cawapres) 2024 yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan format apapun.

Oleh karena itu, ia tak mempersoalkan jika debat Cawapres nantinya apakah akan digelar bersamaan dengan Capres atau dengan format perseorangan.

"Ndak ada prefer, yang mana saja sama saja," tegas Mahfud saat ditemui di Posko Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (4/1 2/2023).

Menteri Koordinator bidang politik hukum dan keamanan (Menkopolhukam) itu mengembalikkan sepenuhnya kepada KPU RI sebagai pihak penyelenggara Pemilu.

"Jadi Penyelenggaranya ya KPU. Mau debat bagaimana oke, mau berdiri oke, mau duduk oke," ujarnya.

Diketahui, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan teknis debat lima kali ini, semua pasangan calon akan hadir meski sesi debat hanya ditujukan pada salah satu pasangan. Semisal debat Cawapres, dipastikan Capres pun akan ikut mendampingi.

“Pada dasarnya dalam pertemuan KPU dengan pasangan calon, 5 kali debat itu pasangan calon semuanya hadir,” kata Hasyim Asy’ari, Jumat (1/12/2023).

