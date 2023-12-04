Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Chris Evans Bakal Jadi Captain America Lagi? Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |17:09 WIB
Chris Evans Bakal Jadi Captain America Lagi? Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini
Chris Evans bakal jadi Captain America lagi? Informasi selengkapnya di Okezone Updates hari ini. (Okezone)
AKTOR Hollywood Chris Evans tidak menutup kemungkinan akan kembali memerankan Captain America sebagi Steve Rogers.

Hal itu terungkap dalam sebuah wawancara di Talkshow The View, apakah ada kemungkinan reuni para pemain Avengers di fase Marvel Cinematic Universe berikutnya?

Chris Evans menjawab bahwa dirinya dirinya akan bermain kembali sebagai Captain America jika memiliki alur cerita yang sangat penting.

"Anda tahu, saya juga selalu melihat desas desus itu, dan itu adalah berita baru bagi saya. Saya pikir setiap beberapa bulan, seseorang mengatakan bahwa Marvel akan mengumpulkan Downey Jr dan Chris Hemsworth dan Scarlett Johansson, dan semua karakter kembali!" katanya.

"Tidak ada yang berbicara kepada saya tentang hal itu. Dan, saya tidak akan pernah mengatakan tidak, tapi saya sungguh sangat protektif. Ini adalah peran yang sangat berharga bagi saya, jadi itu harus dilakukan di waktu dan momentum yang tepat," ucapnya lagi.

Chris Evans telah memerankan Captain America selama 9 tahun. Dia debut sebagai Steve Rogers lewat Captain America: The First Avenger di 2011. Sang Captain America lalu berlanjut dengan perilisan dua film lain yakni Captain America: The Winter Soldier di 2014 dan Captain America: Civil War di 2016.

