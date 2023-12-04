Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar-Mahfud Libatkan Disabilitas dalam Struktural

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |18:07 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Libatkan Disabilitas dalam Struktural
TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD libatkan disabilitas dalam struktural. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengungkap upaya persoalan tantangan dan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan tepat pada Peringatan Hati Disabilitas Internasional.

Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto mengatakan, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyandang disabilitas.

"Untuk menjawab tantangan dan permasalah yang dihadapi penyandang disabilitas, antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas, dan memberikan dukungan untuk meningkatkan kemandirian dan kesamaan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan," kata Heru, Senin (4/12/2023).

Selain itu, penyediaan akses yang aman dan berkelanjutan terhadap penyandang disabilitas sangatlah penting. Sebab, hal itu juga dapat mencapai tujuan SDGs (Sustainable Development Goals).

"Khususnya mengenai pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta akses lapangan pekerjaan dan UMKM," ujarnya.

Ia menyebut, dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada Minggu (3/12/2023), Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud telah menghadirkan Juru Bahasa Isyarat di Media Centre TPN Ganjar Mahfud. Tujuannya, untuk memudahkan para penyandang disabilitas tuli untuk mendapatkan informasi terutama terkait Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 itu.

"Jadi tujuannya agar penyandang disabilitas, khususnya disabilitas tuli dapat mengakses informasi sebagai bentuk inklusivitas yang dihadirkan oleh TPN. Ke depannya bersama-sama Relawan Disabilitas Ganjar-Mahfud, kita akan terus berinovasi untuk menyediakan dukungan kepada semua ragam penyandang disabilitas di seluruh Indonesia," tuturnya.

"Hal ini merupakan bukti dari komitmen Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak M Mahfud MD dalam mencapai Indonesia Inklusi," sambung Heru.

