Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Marapi Erupsi, Ganjar Pranowo: Selagi Kita Punya Kemampuan, Mari Kita Bantu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |18:19 WIB
Gunung Marapi Erupsi, Ganjar Pranowo: Selagi Kita Punya Kemampuan, Mari Kita Bantu
A
A
A

DONGGALA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengajak masyarakat Indonesia untuk membantu warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat.

"Selagi kita punya kemampuan, mari kita bantu warga yang ada di Marapi," kata Ganjar saat ditemui di Donggala, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

Lebih lanjut, Ganjar menyinggung pengalaman gotong royong warga dalam membantu bencana alam seperti erupsi di Gunung Semeru, Merapi hingga Sinabung.

"Teman-teman, ini juga bisa kita gerakkan, maka ketika satu daerah atau bencana maka seluruh warga bangsa wajib hukumnya membantu," tutur Ganjar.

Capres yang diusung Partai Perindo itu pun mengaku, sudah dihubungi para relawan untuk menerjunkan bantuan ke daerah terdampak bencana. Hanya saja, ia mengimbau agar bantuan itu dapat dikoordinasikan dengan KPU hingga Bawaslu setempat.

"Saya bilang komunikasi dulu dengan Bawaslu, komunikasi dulu dengan KPU, agar nanti tidak masuk kategori money politics, karena niatnya sebenernya baik gitu ya," ucap Ganjar.

"Pak kita boleh mendorong ga, boleh, tapi tolong komunikasi agar tidakk keliru. Kita mesti bantulah mereka yang sedang menderita," tandasnya.

Sekedar informasi, Gunung Marapi yang berada di Sumatera Barat mengalami erupsi, Minggu (3/12/2023) sore. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat kolom letusan teramati kurang lebih 3 kilometer (km) di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Marapi pada hari Minggu, 03 Desember 2023, pukul 14:54 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 3000 m di atas puncak (± 5891 m di atas permukaan laut)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Marapi, Ahmad Rifandi dalam keterangan resminya, Minggu (3/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement