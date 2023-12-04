Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Datang Kembali ke Donggala Pasca-Bencana, Ganjar: Penting Kita Menyusun Program Mitigasi soal Kebencanaan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:05 WIB
Datang Kembali ke Donggala Pasca-Bencana, Ganjar: Penting Kita Menyusun Program Mitigasi soal Kebencanaan
A
A
A

DONGGALA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023) sore. Ia pun merasa terkesan kembali datang Kabupaten Donggala pasca bencana alam beberapa tahun lalu.

Ia mengaku sudah kali ketiga datang ke Donggala pasca bencana gempa bumi dan likuifikasi beberapa tahun lalu di Sulawesi Tengah. Capres yang didukunh Partai Perindo itu pun terkesan saat seluruh warga gotong royong membantu korban terdampak bencana.

"Saya masih ingat betul di sini karena kawan-kawan kemudian bereaksi, lebih khusus kawan-kawan dari Jawa Tengah, ada dari pemda ya, ada dari PMI, ada dari Baznas, guru-guru siswa-siswa, mereka iuran dan kemudian 'pak kita bangunin sekolah yok'. Akhirnya 8 sekolah berhasil kita resmikan dan 1 rumah ibadah, masjid waktu itu," tutur Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun mengaku terkesan saat bantuan itu datang. Apalagi, ia mengaku tak bisa membayangkan situasi saat itu. "Pasti kalau kita mengalami ini yang juga banyak orang yang saya yakin tidak siap," tuturnya.

Kendati demikian, Ganjar merasa sangat penting untuk menyusun program mitigasi bencana. "Penting ketika kita menyusun program kemudian memitigasi soal kebencanaan ini," kata Ganjar.

"Ini juga menjadi concern kami bagaimana Indonesia yang menjadi laboratorium bencana ini betul-betul dipersiapkan dengab perencanaan yang baik dan masyarakat," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement