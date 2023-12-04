Ganjar Nilai Satu Puskes, Satu Nakes Bisa Atasi Masalah Stunting di Donggala

DONGGALA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyoroti masalah stunting yang ada di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Capres yang diusung Partai Perindo itu merasa, program satu fasilitas kesehatan (faskes) dan satu tenaga kesehatan (nakes) di satu desa bisa memberi jawaban atas masalah tersebut.

"Kalau dari pemerintah, buatkan satu puskesmas dan satu tenaga medis atau dokter, maka masyarakat akan dicek terus kesehatannya terutama ibu-ibu hamil sehingga stunting bisa dicegah," tutur Ganjar saat ditemui di Donggala, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

Menurutnya, asupan gizi bisa dibantu. Hanya saja, ia merasa akses kesehatan jauh lebih pemting guna mencegah dan mengobati stunting.

"Dan termasuk yg miskin tadi itu diberdayakan, yag miskin sekali atau ekstrem kita kasih bantuan langsung tunai, PKH, dan semacamnya, jalan terus hari ini," kata Ganjar.

"Tetapi yang punya kesempatan sekolah harus kasih beasiswa sehingga mereka yang nanti akan bantu keluarganya," tandasnya.

