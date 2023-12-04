Mahfud MD dan HT Ziarah ke Makam Syekh Muhammad Muhajirin Sebelum Lakukan Dialog Kebangsaan

BEKASI - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo Mahfud MD menghadiri dialog kebangsaan dan silaturahmi dengan para Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi, pada kesempatan itu Mahfud ditemani oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT).

Sebelum melakukan dialog kebangsaan, Mahfud dan HT melakukan ziarah ke makam Syech Muhammad Muhajirin pendiri pesantren Ma'had Anida Al-Islamy.

Prosesi ziarah begitu khusyuk, terlihat Mahfud dan HT berdampingan memanjatkan doa untuk almarhum pendiri pesantren sebelum akhirnya masuk ke ruangan untuk melakukan dialog.

BACA JUGA: Mahfud MD dan HT Disambut Meriah Santri di Bekasi

Sebelum itu, Mahfud MD tiba di Pesantren Ma'had Anida Al-Islamy, dalam acara Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi bersama Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi.

Saat sampai si lokasi, pada pukul 19.58 WIB Mahfud disambut dengan iringan musik rebana oleh para santri. Semua orang berkumpul mengelilingi mobil yang ditumpangi Mahfud untuk menyambut kedatangannya.