Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD dan HT Ziarah ke Makam Syekh Muhammad Muhajirin Sebelum Lakukan Dialog Kebangsaan

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:51 WIB
Mahfud MD dan HT Ziarah ke Makam Syekh Muhammad Muhajirin Sebelum Lakukan Dialog Kebangsaan
A
A
A

BEKASI - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo Mahfud MD menghadiri dialog kebangsaan dan silaturahmi dengan para Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi, pada kesempatan itu Mahfud ditemani oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT).

Sebelum melakukan dialog kebangsaan, Mahfud dan HT melakukan ziarah ke makam Syech Muhammad Muhajirin pendiri pesantren Ma'had Anida Al-Islamy.

Prosesi ziarah begitu khusyuk, terlihat Mahfud dan HT berdampingan memanjatkan doa untuk almarhum pendiri pesantren sebelum akhirnya masuk ke ruangan untuk melakukan dialog.

Sebelum itu, Mahfud MD tiba di Pesantren Ma'had Anida Al-Islamy, dalam acara Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi bersama Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi.

Saat sampai si lokasi, pada pukul 19.58 WIB Mahfud disambut dengan iringan musik rebana oleh para santri. Semua orang berkumpul mengelilingi mobil yang ditumpangi Mahfud untuk menyambut kedatangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272//perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement