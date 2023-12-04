Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Bermain Sepak Bola Bersama Warga NTT

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |21:19 WIB
Momen Jokowi Bermain Sepak Bola Bersama Warga NTT
Momen Jokowi main bola di NTT/Foto: Biro Setpres
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut bermain sepak bola bersama warga Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarat Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ramai dipenuhi oleh masyarakat pada Senin, 4 Desember 2023, sore.

Jokowi bermain bola bersama di Lapangan Bola Wae Kesambi. Presiden yang mengenakan kaus olahraga dengan nomor punggung 22 bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan nomor punggung 14 memasuki lapangan pertandingan di tengah gerimis hujan.

Kehadiran Presiden pun menambah semangat bagi para pemain juga masyarakat yang menonton secara langsung. Dalam pertandingan, Presiden dan Menteri Basuki bertindak selaku kiper dalam tim yang berbeda.

Pada menit ke 10, pertahanan gawang Presiden berhasil ditembus oleh tim Menteri Basuki. Meskipun demikian, tidak lama dari itu, tim Presiden Jokowi berhasil menyamakan kedudukan 1-1 dengan mencetak gol balasan dan mempertahankannya hingga pertandingan selesai.

Huber, pemain yang berhasil menembus pertahanan gawang Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dirinya sangat bersemangat dan bangga bisa bermain sepak bola bersama Presiden hingga berhasil mencetak gol ke gawangnya.

“Kami bangga sekali bisa bermain bersama Pak Presiden,” ungkap Huber usai pertandingan.

“Sangat bangga sekali, begitu hebatnya Bapak Presiden jaga Indonesia, tapi gawang ini Bapak Presiden tidak bisa jaga, saya cetak gol, saya semangat—saya senang,” sambungnya sambil tertawa bahagia.

Pemain lainnya, Mikael menilai bahwa pertandingan sepak bola yang diikuti oleh Presiden tersebut merupakan momen yang sangat jarang terjadi. Dirinya mengungkapkan sangat bahagia bisa bermain sepak bola bersama Presiden.

“Pemain-pemain _legend_ yang mendunia yang bisa bertaraf internasional di sini juga belum tentu bisa bermain bersama Presiden,” ungkapnya.

