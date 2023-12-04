Kejagung Buka Peluang Sita Aset di Kasus TPPU, Memiskinkan Koruptor Disebut Bisa Bikin Jera

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sejumlah anak perusahaan Duta Palma Group sebagai tersangka korporasi dalam lanjutan kasus korupsi penggunaan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu, Riau.

Penetapan anak perusahaan Duta Palma Group sebagai tersangka korporasi merupakan babak baru penyidikan korupsi dan TPPU yang sudah inkrah terhadap Surya Darmadi. Penetapan perusahaan menjadi tersangka memungkinkan negara untuk melakukan sita aset lika terbukti bersalah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), KH Jeje Zaenudin, berharap Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin maksimal dalam mengejar pengebalian kerugian negara. Langkah Kejagung dalam memaksimalkan pengembalian kerugian negara sudah tepat.

“Saya setuju dan sepakat dengan langkah Kejagung. Karena salah satu dari tujuan dari penegakkan hukum dalam kasus korupsi selain memberi sanksi hukum yang menjerakan bagi pelaku, tetapi juga penting bagaimana menyelamatkan uang negara,” ujar Kiai Jeje, Senin (4/12/2023).