Gempa M3,7 Guncang Wula Waijelu NTT

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang wilayah Wula Waijelu, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (4/12/2023) sekira pukul 22.24 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 10.56 Lintang Selatan - 120.48 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.7, 04-Dec-2023 22:24:05WIB, Lok:10.56LS, 120.48BT (38 km BaratDaya WULA-WAIJELU-NTT), Kedlmn:27 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)