Bogor Diguyur Hujan Deras, Pohon Besar di Ciomas Tumbang

BOGOR - Pohon tumbang terjadi di Jalan Kapten Yusuf, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Hal itu disebabkan hujan deras yang disertai angin kencang.

"Hujan deras dan angin kencang di wilayah tersebut mengakibatkan pohon yang berada di lokasi tumbang," kata Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor, M. Ade Nugraha dalam keterangannya, Minggu (3/12/2023).

Pohon berukuran besar itu pun sempat menutupi badan jalan. Tim Damkar dan lainnya langsung menuju lokasi untuk melakukan pemotongan.

"Menghalangi jalan raya sehingga mengakibatkan kemacetan panjang," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sekitar dua jam, petugas akhirnya berhasil memotong batang pohon yang melintang di jalan dan arus lalu lintas di lokasi sudah kembali normal dilalui kendaraan.

"Selesai penanganan pukul 20.10 WIB berjalan dengan lancar dan akses jalan sudah dapat dilintasi," tutupnya.

(Awaludin)