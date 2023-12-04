Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bogor Diguyur Hujan Deras, Pohon Besar di Ciomas Tumbang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |00:11 WIB
Bogor Diguyur Hujan Deras, Pohon Besar di Ciomas Tumbang
pohon di bogor tumbang (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Pohon tumbang terjadi di Jalan Kapten Yusuf, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Hal itu disebabkan hujan deras yang disertai angin kencang.

"Hujan deras dan angin kencang di wilayah tersebut mengakibatkan pohon yang berada di lokasi tumbang," kata Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor, M. Ade Nugraha dalam keterangannya, Minggu (3/12/2023).

Pohon berukuran besar itu pun sempat menutupi badan jalan. Tim Damkar dan lainnya langsung menuju lokasi untuk melakukan pemotongan.

"Menghalangi jalan raya sehingga mengakibatkan kemacetan panjang," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sekitar dua jam, petugas akhirnya berhasil memotong batang pohon yang melintang di jalan dan arus lalu lintas di lokasi sudah kembali normal dilalui kendaraan.

"Selesai penanganan pukul 20.10 WIB berjalan dengan lancar dan akses jalan sudah dapat dilintasi," tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hujan Bogor Hujan Pohon Tumbang
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189739//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-oGWS_large.jpeg
Antisipasi Pohon Tumbang, Pramono Klaim 65 Ribu Pohon di Jakarta Sudah Dirapikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189737//cuaca_jabodetabek-p5Rw_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Bogor Dilanda Hujan Disertai Angin Kencang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189605//cuaca_ekstrem-EDpI_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 13-16 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189577//cuaca_ekstrem-63X7_large.jpg
Waspada! Dampak Siklon Tropis Bakung dan Bibit Siklon 93S Mengintai Sejumlah Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189570//cuaca-YeS6_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Disertai Petir Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189519//banjir_jakarta-NU35_large.jpg
Hujan Deras, Pela Mampang dan Cilandak Barat Jaksel Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement