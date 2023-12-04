Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Rawa Buaya Harapkan Perindo Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |02:35 WIB
Warga Rawa Buaya Harapkan Perindo Perjuangkan Aspirasi Rakyat
Warga Rawa Buaya saat senam perindo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan warga Jalan Suka Menanti RT07/RW11, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat berharap Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Hal tersebut disampaikan warga usai mengikuti kegiatan senam sehat bersama Caleg DPRD DKI Jakarta 9 nomor urut 1, Dina Masyusin pada Minggu (3/12/2023) pagi.

Helmi warga RT07/RW11 Kelurahan Rawabuaya menyebutkan harapannya agar Partai Perindo dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin pemerintahan yang bersih bebas KKN dan totalitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menengah bawah.

"Kita masyarakat sangat antusias sekali dengan kegiatan senam sehat Partai Perindo Minggu pagi ini. Kita harapkan berkelanjutan setiap minggunya," ujar Helmi.

Ia juga berharap agar pengabdian Caleg H. Dina bisa menjadi wakil rakyat dan dapat memperjuangkan aspirasi warga Cengkareng.

"Harapan kami kepada Partai Perindo menitikberatkan sektor ekonomi kerakyatan. Tentunya kami ingin agar sektor tersebut semakin dikembangkan di wilayah kami," pungkasnya.

Sementara itu, Rusdiono warga RT06/RW11 Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng berharap berbagai program inovatif Karang Taruna dapat lebih didengarkan oleh Dina Masyusin setelah terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu Legislatif 2024 nanti.

"Saya harap Karang taruna lebih diperhatikan, banyak berbagai usulan kegiatan inovatif yang kami sudah ajukan namun belum dapat diwadahi oleh yang ada saat ini," kata Rusdiono.

