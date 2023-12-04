Totalitas Doni Monardo saat Tangani Covid-19, Tiap Hari Nginap di Kantor BNPB

TANGSEL - Menteri Kordinator Budang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy melayat ke kediaman almarhum Letjen TNI (Purn) Doni Monardo di Bukit Golf II Blok A Nomor 12, Serpong Utara, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (4/12/2023).

Di kesempatan itu, Muhadjir sempat bercerita tentang sosok Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disebutnya penuh totalitas saat mengemban tugas negara. Termasuk di antaranya ketika awal mula wabah Covid-19 mulai merebak ke Tanah Air.

"Selama menangani Covid-19, Pak Doni tidak pernah pulang dan setiap hari itu ngantor (bekerja) dari kantor BNPB," tutur Muhadjir.