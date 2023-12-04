Safari Politik ke Jabar-Jateng, Siti Atikoh Serap Aspirasi Warga

JAKARTA - Siti Atikoh Ganjar memulai safari politik dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh tidak hanya sekadar silaturahmi kepada rakyat tetapi juga menggali potensi pengembangan ekonomi dari wilayah yang didatanginya. Baik dari sisi pariwisata hingga kuliner.

Potensi-potensi yang ditemui di kota-kota yang dikunjungi nantinya akan disampaikan oleh Siti Atikoh kepada Ganjar Pranowo.

“Kalau untuk ke Jawa Barat ini ada beberapa titik yang pertama Cianjur, nanti kita mau sowan ya ke pesantren. Kemudian juga bertemu dengan UMKM, dan kita juga akan melihat sekaligus menggali potensi yang ada di sana seperti mungkin desa wisatanya, kulinernya,” kata Atikoh di Gedung High End sebelum berangkat untuk melakukan safari ke sejumlah titik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, Senin (4/12/2023).

Melalui kesempatan ini, Siti Atikoh ingin mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat. Nantinya, ia akan menyampaikan langsung aspirasi tersebut pada Ganjar Pranowo. Sehingga aspirasi-aspirasi tersebut bisa diolah dan diwujudkan mendatang.

Perjalanan kampanye pertama Siti Atikoh ini dilepas oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, bersama Sekretaris TPN Hasto Kristiyanto.

Arsjad menyampaikan bahwa kegiatan safari politik Siti Atiqoh merupakan salah satu program dari TPN.

"Bu Siti Atikoh bagian dari keluarga Mas Ganjar yang ingin juga mendengar dari rakyat. Supaya nanti aspirasi masukan dari rakyat itu bisa masuk langsung ke Mas Ganjar," kata Arsjad.

Lebih lanjut, Arsjad juga mengatakan jika safari politik ini bertujuan untuk mengenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang program dan gagasan pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

“Karena ini waktu memang sempit tapi kami ingin rakyat Indonesia mengenal lebih dalam Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, dan juga informasi mengenai gagasan-gagasan dan juga program dari Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, bahwa yang penting disini bukan untuk Mas Ganjar tapi untuk rakyat Indonesia," ucap Arsjad Rasjid.

Sebagai informasi, beberapa kota yang akan dikunjungi oleh Siti Atikoh dalam safari politik pertamanya ini yakni Cianjur, Bandung Barat, Sumedang, serta beberapa kota lainnya. Safari politik ini akan berakhir di Solo dan Yogyakarta.