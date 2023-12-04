Pelajar Tewas Dibacok di Ciampea Bogor Korban Salah Sasaran, Polisi : Balas Dendam

BOGOR - Polisi menyebut pelajar SMK berinisial MBS yang tewas dibacok pelajar lain di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, salah sasaran. Kelompok dari pelaku mengira korban pelajar dari sekolah yang diincar sebelumnya.

"Dari informasi yang kami dapatkan, indikasi pelaku salah sasaran. Karena korban bukan sekolah ditarget pelaku," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara kepada wartawan, Senin (4/12/2023).

Para pelaku telah merencanakan penyerangan terhadap salah satu sekolah. Hal itu guna membalaskan dendam karena teman pelaku juga sempat menjadi korban pembacokan.

"Pelaku dan rombongan temannya 20 orang ngumpul di warung untuk sweeping dengan tujuan membalas dendam atas perbuatan yang disangkakan kepada SMK lawannya yamg telah membacok salah satu teman pelaku 2 hari sebelumnya," ucapnya.

Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Pasal 70 No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terkait penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, pelaku AF diancam pidana penjara di atas 5 tahun.

"Status ketiganya masih pelajar di salah satu SMK di Bogor," tuturnya.

Sebelumnya, seorang pelajar SMK berinisial MBS meninggal dunia diduga korban pembacokan di kawasan Pasar Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada Jumat 1 Desember 2023.