Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gibran Bersama Istrinya Blusukan ke Kampung Sawah Bagi-Bagi Susu

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |16:16 WIB
Gibran Bersama Istrinya Blusukan ke Kampung Sawah Bagi-Bagi Susu
Gibran bersama istrinya bagi-bagi susu di Kampung Sawah (Foto : MPI)
A
A
A

 

TANGERANG - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka blusukan untuk bertemu warga, khsusnya anak-anak dan emak-emak. Kali ini, putra sulung Presiden Jokowi itu blusukan di Kampung Sawah, Poris Gaga, Tangerang.

Dalam kegiatannya, Gibran turut didampingi istrinya, Selvi Ananda. Keduanya menelusuri gang sepanjang hampir 1 km saat blusukan di Kampung Sawah.

Sepanjang jalan Gibran dan Selvi saling bergantian membagikan susu dan buku kepada anak-anak dan emak-emak. Aksi keduanya mencuri perhatian hingga warga berebut meminta foto.

Sekitar 20 menit menelusuri gang di Kampung Sawah, Gibran dan Selvi sampai di panggung yang telah disediakan sebelumnya.

"Anak-anak yang belum dapat, sini mendekat. Saya juga sudah titip susu dan buku. Yang belum dapat silakan nanti diambil ya,” kata Gibran, Senin (4/12/2023).

Usai menyapa warga dari atas panggung, Gibran kembali turun untuk memberikan susu dan buku langsung kepada anak-anak dan emak-emak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement