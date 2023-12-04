Gibran Bersama Istrinya Blusukan ke Kampung Sawah Bagi-Bagi Susu

TANGERANG - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka blusukan untuk bertemu warga, khsusnya anak-anak dan emak-emak. Kali ini, putra sulung Presiden Jokowi itu blusukan di Kampung Sawah, Poris Gaga, Tangerang.

Dalam kegiatannya, Gibran turut didampingi istrinya, Selvi Ananda. Keduanya menelusuri gang sepanjang hampir 1 km saat blusukan di Kampung Sawah.

Sepanjang jalan Gibran dan Selvi saling bergantian membagikan susu dan buku kepada anak-anak dan emak-emak. Aksi keduanya mencuri perhatian hingga warga berebut meminta foto.

Sekitar 20 menit menelusuri gang di Kampung Sawah, Gibran dan Selvi sampai di panggung yang telah disediakan sebelumnya.

BACA JUGA: Kominfo RI Curigai Kebocoran Data KPU RI Ada Motif Delegitimasi Pemilu 2024

"Anak-anak yang belum dapat, sini mendekat. Saya juga sudah titip susu dan buku. Yang belum dapat silakan nanti diambil ya,” kata Gibran, Senin (4/12/2023).

Usai menyapa warga dari atas panggung, Gibran kembali turun untuk memberikan susu dan buku langsung kepada anak-anak dan emak-emak.