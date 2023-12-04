Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tahan Suami Pembakar Istri di Lebak Bulus

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |16:22 WIB
Polisi Tahan Suami Pembakar Istri di Lebak Bulus
Pelaku pembakaran istri di Lebak Bulus, Jaksel. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap suami, Jali K yang tega membakar istrinya, Anie M, hidup-hidup di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kini, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara.

"Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan kami lakukan penahanan," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Senin (4/12/2023).

Menurutnya, pelaku tega membakar hidup-hidup istrinya itu hingga mengalami luka bakar mencapai 75 persen. Anie masih menjalani perawatan secara intensif di RSCM atas lukanya itu.

Saat kejadian, kata dia, pelaku membakar korban menggunakan bensin yang diambilnya dari sebuah dirijen. Korban yang terbakar lantas meminta tolong warga hingga akhirnya api berhasil dipadamkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178419//alfian_nurrizal-fZ7P_large.jpg
Pria Bakar Istri di Jaktim Ditangkap, Pengakuannya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176986//orang_dibakar-VdPg_large.jpg
Sadis, Suami di Jatinegara Diduga Tega Bakar Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171732//kebakaran_rumah_di_cakung-Lni0_large.jpg
Terungkap! Suami Bakar Istri dan Rumah di Cakung Gegara Tak Dibuatkan Mi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/525/3122489//olah_tkp_suami_bakar_istri_di_indramayu-O7oU_large.JPG
Suami di Indramayu Tega Bakar Istri Siri Karena Cemburu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement