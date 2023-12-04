Polisi Tahan Suami Pembakar Istri di Lebak Bulus

JAKARTA - Polisi menangkap suami, Jali K yang tega membakar istrinya, Anie M, hidup-hidup di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kini, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara.

"Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan kami lakukan penahanan," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Senin (4/12/2023).

Menurutnya, pelaku tega membakar hidup-hidup istrinya itu hingga mengalami luka bakar mencapai 75 persen. Anie masih menjalani perawatan secara intensif di RSCM atas lukanya itu.

Saat kejadian, kata dia, pelaku membakar korban menggunakan bensin yang diambilnya dari sebuah dirijen. Korban yang terbakar lantas meminta tolong warga hingga akhirnya api berhasil dipadamkan.