HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Tak Kuat Menanjak, Truk Pengangkut Pasir Terguling di Ciputat

Hambali , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |16:32 WIB
Diduga Tak Kuat Menanjak, Truk Pengangkut Pasir Terguling di Ciputat
Truk terguling di Ciputat. (MPI/Hambali)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Satu truk terguling di Jalan Sumatera, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (4/12/2023). Truk bermuatan pasir itu tak kuat saat menaiki jembatan, hingga kendaraan berjalan mundur.

Detik-detik kejadian itu terekam kamera Close Circuid Television (CCTV) yang terpasang di dekat lokasi sekira pukul 11. 55 WIB. Truk semula melintas dari arah Lengkong Gudang menuju Jombang.

Truk itu berjalan di tengah arus lalu lintas 2 arah yang cukup ramai. Namun, setibanya di dekat jembatan tol, truk tak kuat lagi menanjak lalu berjalan mundur ke belakang.

"Truk tadi dari arah BSD ke arah Rawa Lele, karena ini tanjakannya curam jadi mungkin karena enggak kuat nanjak dia mundur," tutur Zaelani (33), warga sekaligus pemilik usaha di pinggir Jalan Sumatera.

Saat kejadian, lalu lintas kendaraan di belakang truk cukup ramai. Beruntung tak ada korban yang ditimbulkan. Pengemudi truk dikabarkan selamat tanpa menderita luka.

"Alhamdulillah enggak ada korban, kalau lihat CCTV kenceng juga turunnya truk padahal," katanya.

Halaman:
1 2
      
