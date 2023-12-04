Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, 10 Rumah di Tangerang Terdampak Longsor

Isty Maulidya , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |16:39 WIB
Hujan Deras, 10 Rumah di Tangerang Terdampak Longsor
Longsor di Tangerang. (Ist)
TANGERANG - Sebanyak 10 rumah di kawasan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, terdampak tanah longsor, Minggu (3/12/2023). Hal tersebut disebabkan hujan yang mengguyur wilayah Tangerang Raya.

“Longsor ini akibat hujan deras yang cukup lama dan pembangunan kawasan Industri Mileninum, ada 10 rumah yang dihuni 9 kepala keluarga (KK) atau 40 orang, mereka mengungsi sementara ke rumah kerabat,” tutur Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat.

Akibat longsor, 10 rumah tersebut mengalami pergeseran fondasi, hingga membuat tembok dan keramik rumah retak akibat pergeseran tanah tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, rumah tersebut sudah tidak bisa dihuni dan penghuni rumah harus mengungsi.

"Lokasi rumah berada di ketinggian dua sampai tiga meter, di bawahnya terdapat pembangunan Pembangunan industri. Lalu, tanah tersebut longsor ke kawasan industri tersebut," ucap Ujat.

Namun, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Hanya saja, para penghuni rumah sebanyak 40 jiwa mengungsi ke rumah kerabat terdekat.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
