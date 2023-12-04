Mahfud MD dan HT Disambut Meriah Santri di Bekasi

BEKASI - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo Mahfud MD tiba di Pesantren Ma'had Anida Al-Islamy, dalam acara Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi bersama Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi.

Saat sampai di lokasi, Mahfud disambut dengan iringan musik rebana oleh para santri. Semua orang berkumpul mengelilingi mobil yang ditumpangi Mahfud untuk menyambut kedatangannya.

Beberapa kali, para santri dan warga yang hadir di lokasi tersebut meneriaki Mahfud karena kekagumannya pada sosok Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) itu.