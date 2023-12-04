Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahfud MD dan HT Disambut Meriah Santri di Bekasi

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:43 WIB
Mahfud MD dan HT Disambut Meriah Santri di Bekasi
Mahfud dan HT disambut santri di Bekasi/Foto: Giffar
A
A
A

 

BEKASI - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo Mahfud MD tiba di Pesantren Ma'had Anida Al-Islamy, dalam acara Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi bersama Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi.

Saat sampai di lokasi, Mahfud disambut dengan iringan musik rebana oleh para santri. Semua orang berkumpul mengelilingi mobil yang ditumpangi Mahfud untuk menyambut kedatangannya.

 BACA JUGA:

Beberapa kali, para santri dan warga yang hadir di lokasi tersebut meneriaki Mahfud karena kekagumannya pada sosok Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) itu.

Halaman:
1 2
      
