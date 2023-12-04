Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kampanye di Bekasi, Warga Sebut Mahfud MD Orang Bersih dari Catatan Korupsi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |21:42 WIB
Kampanye di Bekasi, Warga Sebut Mahfud MD Orang Bersih dari Catatan Korupsi
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Masyarakat menyambut meriah kehadiran Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD dalam dialog kebangsaan dan silaturahmi dengan para Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi. Mahfud dielu-elukan sebagai sosok Cawapres yang paling bersih dari catatan corupsi.

Hal itu disampaikan Jansen sitanggang (51) yang ditemui MNC Portal di lokasi. Dia menyebut Cawapres yang diusung Partai Perindo itu bersih dari catatan korupsi dan layak menjadi pemimpin mendampingi Ganjar Pranowo.

"Mahfud adalah seorang sosok yang benar benar anti korupsi sehingga dia layak jadi Wakil Presiden dibanding yang lain," kata Jansen dalam acara yang ditemani oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), Senin (4/12/2023).

Dia menilai Mahfud telah teruji bebeas dari catatan korupsi sejak ditunjuk Presiden Abdurrahman Wahid menjabat sebagai menteri, DPR, Ketua MK, hingga Menkopolhukam.

"Sedari menteri hingga menjadi anggota DPR hingga menjadi menteri lagi dia tidak pernah mengalami hal yang cacat. Sejak jadi meteri maupun anggota DPR," katanya.

Dengan pertimbangan itu Jensen menjatuhkan pilihannya kepada pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Maka saya melihat dia pilihan terbaik untuk saya," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement