Kampanye di Bekasi, Warga Sebut Mahfud MD Orang Bersih dari Catatan Korupsi

BEKASI - Masyarakat menyambut meriah kehadiran Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD dalam dialog kebangsaan dan silaturahmi dengan para Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi. Mahfud dielu-elukan sebagai sosok Cawapres yang paling bersih dari catatan corupsi.

Hal itu disampaikan Jansen sitanggang (51) yang ditemui MNC Portal di lokasi. Dia menyebut Cawapres yang diusung Partai Perindo itu bersih dari catatan korupsi dan layak menjadi pemimpin mendampingi Ganjar Pranowo.

"Mahfud adalah seorang sosok yang benar benar anti korupsi sehingga dia layak jadi Wakil Presiden dibanding yang lain," kata Jansen dalam acara yang ditemani oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), Senin (4/12/2023).

Dia menilai Mahfud telah teruji bebeas dari catatan korupsi sejak ditunjuk Presiden Abdurrahman Wahid menjabat sebagai menteri, DPR, Ketua MK, hingga Menkopolhukam.

"Sedari menteri hingga menjadi anggota DPR hingga menjadi menteri lagi dia tidak pernah mengalami hal yang cacat. Sejak jadi meteri maupun anggota DPR," katanya.

Dengan pertimbangan itu Jensen menjatuhkan pilihannya kepada pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Maka saya melihat dia pilihan terbaik untuk saya," jelasnya.