HOME NEWS MEGAPOLITAN

Harapan Besar Masyarakat pada Mahfud MD Berantas Korupsi di Indonesia

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |22:13 WIB
Harapan Besar Masyarakat pada Mahfud MD Berantas Korupsi di Indonesia
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Masyarakat menaruh harapan besar kepada Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD dalam memangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Harapan itu dinilai tepat karena Mahfud MD telah terbukti bersih saat mengisi sejumlah jabatan strategis.

Hal itu disampaikan seorang warga bernama Bobby Yoshico (50) dalam dialog kebangsaan dan silaturahmi dengan para Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi didampingi oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT).

"Jadi rakyat memubutuhkan sosok yang mengerti untuk kebutuhan rakyatnya," kata Bobby di lokasi, Senin (4/12/2013).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Mahfud MD dianggap sebagai sosok yang memiliki pengalaman komplit di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif. Calon yang diusung Partai Perindo itu dianggap bersih dari catatan corupsi.

Halaman:
1 2
      
