INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dialog Kebangsaan Bareng Santri, Mahfud MD: Warga Pesantren Harus Ikut Mengurus Negara

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |23:04 WIB
Dialog Kebangsaan Bareng Santri, Mahfud MD: Warga Pesantren Harus Ikut Mengurus Negara
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo mengungkapkan alasannya datang ke Pesantren Ma'had Anida Al-Islamy untuk melakukan dialog kebangsaan bersama para santri.

Menurut Mahfud, kehadiran dirinya di pesantren tertua si Bekasi itu untuk membangun kesadaran berbangsa bernegara kepada warga pesantren.

"Jangan dikira warga pesantren itu tidak boleh menggunakan hak politik, warga pesantren harus ikut mengurus negara dan harus mampu mengurus negara," kata Mahfud MD usai berdialog bersama para santri, Senin (4/12/2023).

Mahfud mengatakan, pasa tahap awal kemampuan bernegara itu hadir disertai atau didahului dengan partisipasi politik, sehingga dirinya meminta warga pesantren yang sudah memiliki syarat konstitusional agar tanggal 14 Februari 2024 mendatang datang ke TPS untuk memberikan suaranya dalam pemilu.

