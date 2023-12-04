Dialog Kebangsaan dengan Para Kyai Sukses, HT Optimis Ganjar-Mahfud Menang Pemilu 2024

BEKASI - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mendampingi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD saat menghadiri dialog kebangsaan dan silaturahmi dengan para Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi, Senin (4/12/2023). Melihat antusiasme para Kyai, Hary Tanoesoedibjo optimis Ganjar Pranowo - Mahfud MD menang dalam pemilu 2024.

"Saya menghantar pak Mahfud di sini pesantren tertua di Kota Bekasi. Tapi bukan hanya pengurus pondok saja yang di sini tapi banyak yang datang dari pesantren lain yang kumpul di sini," kata pemimpin Partai nomor urut 16 dalam kertas suara pemilu 2024.

Dia menyebut, Kyai dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi tersebut berkumpul atas inisiasi mandiri untuk memenangkan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Selain Kyai, pengurus PCNU Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi serentak mendukung Ganjar-Mahfud.

"Sangat antusias sangat positif untuk mendukung Ganjar Mahfud menangkan pemilu tahun depan. Saya senang sekali pada pertemuan tadi, kunjungan tadi berhasil dengan baik," jelasnya.

Dengan melihat antusiasme para tokoh agam tersebut, Hary Tanoesoedibjo optimis Ganjar Pranowo - Mahfud MD pasangan calon yang diusung partai Perindo dapat memenangkan Pemilu 2024.

"Tapi memang jujur sudah layak Ganjar dan Mahfud harus menang untuk Indonesia lebih baik," jelasnya.

Kehadiran Mahfud MD dan Hary Tanoesoedibjo disambut dengan iringan musik rebana oleh para santri. Semua orang berkumpul mengelilingi mobil yang ditumpangi Mahfud untuk menyambut kedatangannya.