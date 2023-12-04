Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dialog Kebangsaan dengan Para Kyai Sukses, HT Optimis Ganjar-Mahfud Menang Pemilu 2024

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |23:16 WIB
Dialog Kebangsaan dengan Para Kyai Sukses, HT Optimis Ganjar-Mahfud Menang Pemilu 2024
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat kampanye Cawapres Mahfud MD di Bekasi (foto: dok MPI)
A
A
A

BEKASI - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mendampingi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD saat menghadiri dialog kebangsaan dan silaturahmi dengan para Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi, Senin (4/12/2023). Melihat antusiasme para Kyai, Hary Tanoesoedibjo optimis Ganjar Pranowo - Mahfud MD menang dalam pemilu 2024.

"Saya menghantar pak Mahfud di sini pesantren tertua di Kota Bekasi. Tapi bukan hanya pengurus pondok saja yang di sini tapi banyak yang datang dari pesantren lain yang kumpul di sini," kata pemimpin Partai nomor urut 16 dalam kertas suara pemilu 2024.

Dia menyebut, Kyai dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi tersebut berkumpul atas inisiasi mandiri untuk memenangkan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Selain Kyai, pengurus PCNU Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi serentak mendukung Ganjar-Mahfud.

"Sangat antusias sangat positif untuk mendukung Ganjar Mahfud menangkan pemilu tahun depan. Saya senang sekali pada pertemuan tadi, kunjungan tadi berhasil dengan baik," jelasnya.

Dengan melihat antusiasme para tokoh agam tersebut, Hary Tanoesoedibjo optimis Ganjar Pranowo - Mahfud MD pasangan calon yang diusung partai Perindo dapat memenangkan Pemilu 2024.

"Tapi memang jujur sudah layak Ganjar dan Mahfud harus menang untuk Indonesia lebih baik," jelasnya.

Kehadiran Mahfud MD dan Hary Tanoesoedibjo disambut dengan iringan musik rebana oleh para santri. Semua orang berkumpul mengelilingi mobil yang ditumpangi Mahfud untuk menyambut kedatangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement