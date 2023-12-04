Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Basmi Mafia Hukum, Mahfud MD: Itu Bukan Hal yang Sulit!

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |23:28 WIB
Soal Basmi Mafia Hukum, Mahfud MD: Itu Bukan Hal yang Sulit!
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo, Mahfud MD mengungkapkan akan menjalankan programnya membasmi mafia hukum apa bila dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden mendapingi Ganjar Pranowo sebagai Presiden.

Menurutnya, penegakan hukum adalah tugas yang penting bagi dirinya, dan membasmi mafia hukum bukanlah hal yang sulit.

"Ya iya (basmi mafia hukum) itu sebagai program saya nanti, kalau nanti misalnya saya diberi amanah dan Tuhan meridhoi menjadi salah satu pimpinan negara," kata Mahfud usai berdialog kebangsaan di Pesantren Ma'had Anida Al-Islamy, Bekasi, Senin (4/12/2023).

"Tugas saya dipenegakkan hukum, menurut saya asal mau tidak terlalu sulit," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091469//212-NqfI_large.jpg
Habib Rizieq: Pilpres dan Pilkada Sudah Selesai, Jangan Mau Diadu Domba Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/338/3087046//pilkada-bt4n_large.jpg
Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian, PWNU dan Ormas Betawi Deklarasi Pilkada Jakarta Damai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement