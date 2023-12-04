Soal Basmi Mafia Hukum, Mahfud MD: Itu Bukan Hal yang Sulit!

BEKASI - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo, Mahfud MD mengungkapkan akan menjalankan programnya membasmi mafia hukum apa bila dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden mendapingi Ganjar Pranowo sebagai Presiden.

Menurutnya, penegakan hukum adalah tugas yang penting bagi dirinya, dan membasmi mafia hukum bukanlah hal yang sulit.

"Ya iya (basmi mafia hukum) itu sebagai program saya nanti, kalau nanti misalnya saya diberi amanah dan Tuhan meridhoi menjadi salah satu pimpinan negara," kata Mahfud usai berdialog kebangsaan di Pesantren Ma'had Anida Al-Islamy, Bekasi, Senin (4/12/2023).

"Tugas saya dipenegakkan hukum, menurut saya asal mau tidak terlalu sulit," imbuhnya.