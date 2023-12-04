Gelombang Dukungan Ganjar-Mahfud Terus Berdatangan, HT: Besok 800 Pimpinan Pondok Pesantren

BEKASI - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) selesai mendampingi Calon Wakil Presiden Mahfud MD dialog kebangsaan dan silaturahmi dengan para Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi, Senin (4/12/2023). HT menyebut kunjungan silaturahmi ke Pesantren akan kembali dilakukkan setiap hari.

HT menyebut gelombang dukungan tergadap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD silih berganti terus berdatangan. Dukungan demi dukungan itu menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Ganjar-Mahfud menjadi harapan besar untuk Indonesia Emas 2024.

Pemimpin Partai yang memiliki omor urut 16 itu menyebut, setelah dialog kebangsaan dan silaturahmi antara Mahfud MD dengan para Kyai se-Kabupaten/Kota Bekasi sukses digelar, pihaknya akan melakukan kembali pada esok hari dan seterusnya.

"Ada terus ada setiap hari. Besok ada lagi 700-800 pimpinan pondok dan madrasah yang akan ditemui besok malam," kata HT di Bekasi.

Dengan melihat antusiasme para tokoh agama mendukung Ganjar-Mahfud, Hary Tanoesoedibjo optimis pasangan calon yang diusung partai Perindo dapat memenangkan Pemilu 2024.

"Tapi memang jujur sudah layak Ganjar dan Mahfud harus menang untuk Indonesia lebih baik," jelasnya.