Pengungsi Rohingya di Indonesia Capai 1.147 Orang, Ini Kata Mahfud MD

BEKASI - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD buka suara soal banyaknya pengungsi dari Rohingya yang makin banyak berdatangan ke Indonesia.

Menurutnya, walaupun Indonesia tidak menandatangani secara resmi konferensi PBB soal pengungsi, namun demi kemanusiaan Indonesia tetap menerima para pengungsi tersebut sebagaimana mestinya.

"Di Indonesia itu sebenarnya tidak ikut menandatangani konferensi PBB tentang para pengungsi, tapi demi kemanusiaan Indonesia itu nolong orang terus," kata Mahfud MD usai dialog kebangsaan di Pesantren Ma'had Anida Al-Islamy, Bekasi, Senin (4/12/2023).

Mahfud mengungkapkan, saat ini pengungsi Rohingya di Indonesia sudah mencapai 1.147 orang dan terus bertambah karena negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah menutup akses dari pengungsi Rohingya, sehingga Indonesia harus turun tangan.

Kendati demikian, jika Indonesia terus kedatangan pengungsi Rohingya, kata Mahfud negara juga akan kualahan karena di wilayah Aceh yang menjadi tempat datangnya pengungsi sudah menolak.

"Disini kami punya keperluan juga atas tanah atas makanan, dikirim ke Riau juga sudah penuh, lalu ke Medan sudah penuh. Nah besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB, karena ada perwakilannya, nanti saya akan pimpin rapatnya," pungkas Mahfud.

(Awaludin)