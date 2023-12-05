Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah dan Asal Usul Rawamangun, Dulunya Hutan Lebat yang Disertai Rawa-rawa

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |07:02 WIB
Sejarah dan Asal Usul Rawamangun, Dulunya Hutan Lebat yang Disertai Rawa-rawa
Ilustrasi asal usul Rawamangun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejarah dan asal usul Rawamangun, dulunya hutan lebat yang disertai rawa-rawa. Lantaran beberapa nama tersebut ada yang diambil dari nama gedung bersejarah, kelompok penduduk asli, bahkan istilah unik lain yang dipakai di masa lalu.

Salah satunya Rawamangun yang merupakan masuk wilayah DKI Jakarta ini memiliki beberapa kelurahan seperti Pulo Gadung hingga Jatinegara dan Cipinang.

Adapun sejarah dan asal usul Rawamangun dulunya hutan lebat yang disertai rawa-rawa sebelum masih dijajah oleh Belanda dan Jepang.

Hal itu terlihat dikarenakan beberapa penduduk yang masih sedikit tinggal di Rawamangun ternyata sangat dekat dengan rawa-rawa. Apalagi wilayah yang didirikan dekat rawa itu disebut kampong Rawamangoen.

Secara teoritis, dalam hal ini, nama rawa lebih dahulu disebut Rawamangoen baru kemudian muncul nama perkampungan Rawamangoen.

Halaman:
1 2
      
