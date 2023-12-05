Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir Bandang di Humbahas, BNPB: 2 Orang Meninggal dan 10 Lainnya Masih Hilang

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |07:22 WIB
Banjir Bandang di Humbahas, BNPB: 2 Orang Meninggal dan 10 Lainnya Masih Hilang
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (Foto: BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 2 orang meninggal dunia dan 10 lainnya masih dinyatakan hilang akibat banjir bandang di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

“Memang masih ada 10 warga yang masih harus dicari. Kita harus terus berupaya melakukan pencarian dan pertolongan sampai ketemu,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kantor Bupati Humbang Hasundutan, dikutip Selasa (5/12/2023).

Suharyanto meminta upaya tersebut dapat dimaksimalkan dengan segenap kemampuan yang ada. Jika rentang waktu operasi pencarian dan pertolongan dinyatakan ditutup, maka hal itu harus didiskusikan dengan pihak keluarga.

Menurut Suharyanto, apabila kemudian keluarga korban menghendaki agar upaya pencarian dan penyelamatan dilanjutkan, maka pemerintah daerah agar tetap melaksanakan sesuai permohonan.

“Pencarian pertolongan golden time nya itu 7x24 jam. Ini nanti dirapatkan. Seandainya tujuh hari belum ketemu, nanti diskusi antara Bupati dengan pihak keluarga. Kalau keluarga belum terima, maka ya dicari,” kata Suharyanto.

