Ganjar Pranowo Bertemu Warga Balikpapan dan Santri Ponpes Syaichona Cholil Hari Ini

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo memasuki sepekan kampanye Pilpres 2024. Tepat satu pekan kampanye pada hari ini, Selasa (5/12/2023), Ganjar akan mengunjungi Balikpapan, Kalimantan Timur selepas agendanya dalam satu hari penuh di Palu, Sulawesi Tengah pada Senin (4/12/2023).

Ganjar dijadwalkan akan tiba di Bandara Sepinggan, Balikpapan sekira pukul 08.40 WITA. Capres yang diusung oleh Partai Perindo tersebut akan disambut oleh warga Balikpapan bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Selepas tiba di Bandara Sepinggan, suami Siti Atikoh tersebut akan berjumpa dengan masyarakat di Pasar Baru, Klandasan Ilir, sembari sarapan bersama. Ganjar akan menghabiskan sarapannya yang bertemakan 'Sarapan bersama Masyarakat' di Warkop Miki, yang lokasinya juga berada di tengah Pasar Baru, pada pukul 10.00 WITA.

BACA JUGA:

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu selanjutnya akan menemui tokoh-tokoh tim pemenangan daerah (TPD) di Swiss-bel Hotel, Balikpapan, yang terdiri dari para calon anggota legislatif (caleg) dari partai koalisi pengusungnya. Tak lupa, Ganjar akan disambut para relawan yang telah siaga menanti calon Kepala Negara dengan jargon Indonesia Unggul tersebut.

Ayah dari Alam Ganjar ini kemudian akan melanjutkan agenda dengan Sholat Zuhur berjamaah di Masjid Agung At-Taqwa Balikpapan. Sesudahnya, Ganjar pun akan melanjutkan makan siang masih bersama para tokoh pimpinan partai politik dan relawan di Warung Makan Jogja.

BACA JUGA:

Menjelang peralihan waktu siang hari menuju sore, pasangan dari Menko Polhukam Mahfud MD itu berkunjung ke Rumah Pelatihan Kerja Disabilitas di Loka Bina Karya Balikpapan. Ganjar juga tetap sowan kepada tokoh agama Islam setempat di Pondok Pesantren Syaichona Cholil Balikpapan selama 3-4 jam.