HOME NEWS NASIONAL

Momen Presiden Jokowi Menari Ja'i Bersama Warga NTT

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |08:07 WIB
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut serta menari tarian Ja’i bersama dengan para penari asli NTT. Hal tersebut dilakukannya usai bermain sepak bola bersama warga di Lapangan Bola Wae Kesambi, Kabupaten Manggarat Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin sore, 4 Desember 2023.

Saat pertandingan selesai, para penari yang mengenakan pakaian motif tenun khas NTT berbaris mengiringi Presiden yang berjalan dari lapangan menuju kendaraan. Melihat hal tersebut, Presiden pun berhenti dan menghampiri para penari dan turut menari bersama.

Neli, salah satu penari mengungkapkan bahwa dirinya merasa senang bisa bertemu dan berdekatan langsung dengan Presiden Jokowi. Neli menilai bahwa tidak semua orang dapat memiliki kesempatan yang sama seperti dirinya.

“Senang, bahagia pak, luar biasa. Yang selama ini kami menantikan Bapak Presiden harus bertemu langsung, tapi hari ini kami semua khusus untuk orang Bajawa hanya dengan (tari) Ja’i bisa ketemu dengan Bapak Presiden,” ungkapnya.

Neli pun bercerita bahwa Presiden Jokowi pada saat itu meminta kepada dirinya untuk menunjukkan gerakan tarian tradisional yang berasal dari masyarakat Kabupaten Ngada, Flores tersebut.

